Список не подлежащих приватизации госкомпаний хотят сократить вдвое

Министерство экономического развития и торговли подготовило законопроект о сокращении списка не подлежащих приватизации государственных компаний в 2 раза - до около 850 компаний, сообщила заместитель министра Юлия Ковалив на заседании правительства в пятницу.

"На прошлой неделе министерство экономики подготовило законопроект, который на 50% сокращает список объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. В том числе - предприятия аграрной отрасли, предприятия инфраструктуры, предприятия, которые входят в состав практически каждого органа государственной власти", - сказала она.

По словам Ковалив, законопроект является радикальным и оставляет запрет приватизации лишь для предприятий оборонного сектора, лесных хозяйств и стратегических компаний.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в приватизационный процесс, включающий, в частности, отмену нормы об обязательной продаже на фондовых биржах 5-10% акций стратегических предприятий при проведении их приватизации.

Закон открывает путь для большой приватизации, которую Фонд госимущества планирует начать с Одесского припортового завода в июне этого года. После этого на продажу планируется выставить госпакеты акций ряда облэнерго и "Центрэнерго".