Fitch подтвердило рейтинг Киева на уровне "CCC"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) города Киева в иностранной и национальной валюте на уровне «CCC» и национальный долгосрочный рейтинг «BBB(ukr)» со «стабильным» прогнозом.

Как сообщается на сайте Fitch, также агентство подтвердило рейтинги приоритетного долга города на уровнях «CCC» и «BBB(ukr)».

По информации Fitch, рейтинги отражают хрупкий налогово-бюджетный потенциал города, риск рефинансирования, связанный с внутренними облигациями с погашением в 2016 году, ограниченный доступ к рынкам долгового капитала и волатильную макроэкономическую среду в Украине («ССС»/«C»).

Агентство отмечает, что с учетом потенциальной волатильности финансов город остается подверженным риску рефинансирования по своим внутренним облигациям ввиду краткосрочного характера долга и ограниченного доступа на рынки долгового капитала.

В то же время, как отмечает Fitch, эти риски сглаживаются улучшением ликвидности Киева до 1,6 млрд грн к концу 2015 года по сравнению с 647 млн грн в 2014 года после оптимизации расходов и роста доходов от налогов и трансфертов от правительства.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в декабре 2015 года повысило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до «ССС» с дефолтного уровня «D» на фоне завершения реструктуризации муниципального долга города в объеме 550 млн долл.

В ноябре прошлого года Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до «CCC» с «RD» (ограниченный дефолт).