Приватизация с начала года принесла бюджету только 10 миллионов гривень

Поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам января-февраля 2016 года составили 10,1 млн грн, что в 10 раз ниже аналогичного показателя 2015 года.

Об этом говорится в отчете Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Центральное и региональные управления Фонда госимущества в отчетном периоде продали 21 объект государственной собственности и 74 объекта коммунальной собственности.

В январе-феврале 2016 года ФГИУ через фондовые биржи выставил 39 пакетов акций 37 акционерных обществ общей номинальной стоимостью 322,4 млн грн. При этом ни один пакет фонд через биржи не реализовал.

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Поступления в государственный бюджет от аренды госсобственности по итогам января-февраля 2016 года выросли на 10,3% - до 186,4 млн грн со 168 млн грн за аналогичный период 2015 года.

При этом плановое задание по перечислению средств от аренды госсобственности на 2016 год составляет 615 млн грн.

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 млн грн, что в 3 раза ниже аналогичного показателя 2014 года, и равняется 0,09% от установленного на прошлый год плана - 17 млрд грн.

В 2016 году, согласно Бюджетному кодексу, ФГИУ планирует направить в государственный бюджет 17,1 млрд грн.

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Фонд госимущества в 2015 году перечислил в государственный бюджет 1,21 млрд грн от аренды государственной собственности, что в 2,2 раза превышает показатель годового плана.

ФГИУ на своем сайте впервые опубликовал более 19 тыс. существующих договоров аренды госимущества с целью обеспечения прозрачности процесса деятельности по аренде.