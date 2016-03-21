Пекин просил у США помощи во время обвала китайского рынка

Китайский Центробанк (Народный банк Китая, НБК) в 2015 году обращался в Федеральную резервную систему (ФРС) США за помощью после обвала фондового рынка страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на переписку китайского и американского регуляторов, с которой ознакомилось агентство.

Как указывает издание, в июле прошлого года НБК попросил ФРС поделиться опытом в решении проблем, которые возникли после «черного понедельника» в США 19 октября 1987 года.

Американский регулятор выслал по просьбе китайского ЦБ письмо из 259 слов, в котором кратко обобщил свой опыт по поддержке фондовых рынков и предотвращению рецессии после обвала в 1987 году. Также ФРС предоставила по запросу НБК некоторые документы о своей работе на рынке.

Как отмечает Reuters, все высланные по электронной почте китайскому Центробанку документы доступны на сайте ФРС.

С начала 2016 года основные китайские фондовые индексы демонстрировали снижение. В январе основные биржевые показатели упали почти на 6% и оказались на минимуме с декабря 2014 года. В марте этого года рынки Китая перешли к росту после того как власти приняли новый экономический план, передает Slon.ru.

В прошлом году, 24 августа, основной фондовый индекс Китая Shanghai Composite рухнул на 8,5%. Это стало максимальным за восемь лет суточным спадом. Спад Shanghai Composite привел к распродажам на мировых фондовых рынках, в течение «черного понедельника» падение индексов Европы и США стало самым сильным за несколько лет.