Украинская приватизация: когда от слов перейдут к делу

Последние два года все попытки начать большую приватизацию в Украине заканчивались исключительно анонсами амбициозных планов, которые так и остаются нереализованными. И чем ближе страна подходит к моменту продажи своей собственности, тем больше появляется подводных камней, которые тормозят приватизационный процесс. Но этот год должен стать решающим, когда можно перейти от слов к делу и продать лакомые активы украинской экономики.

Между тем, политики уже начали свои «пиар-игры» вокруг приватизационного процесса.

«За три недели (пока не было заседаний парламента – УНИАН) премьер-министр объявил приватизацию миллиона гектар сельскохозяйственных земель. За эти три недели Фонд госимущества принял решение о том, чтобы с дисконтом 40-60% продать объекты государственной собственности, включая монополии» - с таким заявлением выступила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в парламенте.

В ходе своего 5-минутного спича депутат упомянула все «грехи» правительства, включая повышение тарифов на электроэнергию, газ, отопление и приватизацию стратегических компаний.

Но заявление Тимошенко ничего не имеет общего с реальностью. Действительно, Фонд госимущества составил «дисконтный» приватизационный список из 31 предприятия, которые годами не может продать. Эти компании много лет являются убыточными, и не имеют отношения к монополям.

К примеру, со скидкой в 60% продается Авиационное предприятие специального назначения «Меридиан» (Полтавская обл.) со стартовой ценой 1,7 млн грн за 100% акций. Предприятие убыточное (в 2014 году чистый убыток составил 596 тыс. грн), практически не работает, большая часть его основных мощностей сдается в аренду.

Чуть ли не единственным более-менее работающим предприятием из «дисконтного» списка является Черниговский завод радиоприборов, 25% которого фонд уже успел продать за 4,81 млн грн. Но и оно прибыли не приносит: в 2015 году чистый убыток составил 15,9 млн грн, что в 5,5 раз больше, чем в 2014 году. Предприятие за прошлый год сократило почти в 2 раза штат сотрудников.

Исходя из этих данных вопрос о продаже госпредприятий является совсем не риторическим – продавать нужно, пока есть что.

Между тем, помимо Тимошенко на приватизации в парламенте спекулирует добрая половина депутатов, пытаясь получить свои политические дивиденды и привлечь электорат. Каждый раз в своих выступлениях тот или иной народный избранник вспоминает «дерибан» госимущества в 90-х и повторяет, что на таких же условиях пройдет приватизация и сейчас. А как только Кабинет министров или Фонд госимущества пытаются что-то изменить в приватизационном процессе, парламентарии находят миллион причин за эти изменения не голосовать.

Только так можно объяснить затягивание принятия профильного законопроекта для запуска большой приватизации. Эпопея с голосованием за документ тянулась с лета прошлого года: то депутаты не успевали рассмотреть законопроект, то проваливали его на сигнальных голосованиях. Все это время слезно просили принять документ как министр экономического развития, так и руководство Фонда госимущества, но только после не двузначного намека посла США Джефри Пайетта о затягивании приватизации, депутаты, скрепя зубами, приняли документ.

«Я считаю, что это - ненормально, что мы подключаем посла чужой страны для решения наших внутренних небольших проблем», - сетовал глава Фонда госимущества Игорь Билоус.

Министры неоднократно заявляли о торможении процесса приватизации депутатами, которые противятся продаже госимущества в личных интересах. Так, подавший в отставку из-за конфликта с отдельными парламентариями глава Министерства экономического развития и торговли Айварас Абромавичус сравнил противников приватизации с Бабой Ягой, которая всегда против.

«Или мы все участвуем в каком-то сговоре по хищению государственных средств в особо крупных размерах, или мы все-таки что-то делаем», - резюмировал он.

Его коллега из Министерства инфраструктуры Андрей Пивоварский, который также из-за недовольства работой Верховной Рады ушел в отпуск, из которого не намерен возвращаться в Кабмин, в интервью одному из СМИ прямо заявил о наличии коррупционных схем, работающих против приватизации госпредприятий.

«Нельзя продолжать так делать, что кто-то доит предприятия, а потом за счет этих денег борется с Кабмином за то, чтобы не проводить приватизацию», - сказал он.

Пчелы против меда

Затягивание приватизации в парламенте является следствием коррупции на госпредприятиях. Так считает один из сторонников распродажи госактивов в аграрном секторе, советник министра аграрной политики и продовольствия Алексей Зубрицкий.

«Основной тормоз приватизации - коррупционное лобби. Потоки на госпредприятиях – последнее, что осталось разворовывать чиновникам и приближенным коммерсантам», - отметил он.

Кстати, именно коррупцией объясняются убытки на отечественных госпредприятиях. И чем дольше продажа компаний будет откладываться, тем больше будет усугубляться ситуация. В Фонде неоднократно отмечали, что нужно приватизировать предприятия как можно скорее, так как затем вообще продавать будет нечего – даже металлолома не останется.

И правда, будет очень интересно узнать, что после прихода нового менеджмента приватизированная компания начала получать прибыль. Появится масса вопросов к прошлым управленцам, начнутся расследования. Вот и держатся они зубами за государственные предприятия, которые уже давно считают своими.

Но не только перечисленные факторы мешают приватизации. Отпугивает инвестора и военный конфликт на востоке страны. Даже незначительное обострение ситуации способно оттолкнуть любого желающего вкладывать в украинские активы.

Все надежды на этот год

Несмотря на негативный внешний политический и экономический фон, Фонд госимущества намерен в этом году все же дать старт долгожданной большой приватизации.

«У нас уже (времени - ред.) меньше года, даже меньше, чем полгода», - сказал в начале февраля глава Фонда госимущества относительно сроков запуска распродажи госактивов.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса надеется, что большая приватизация в этом году состоится. «Я надеюсь, что приватизация начнется. Но это зависит от решений политиков, а значит - непредсказуемо. МВФ этого будет требовать», - отметил он.

Не только Международный валютный фонд требует скорейшего проведения продажи госпредприятий, но и Европейский банк реконструкции и развития, вложивший в нашу экономику не одну сотню миллионов долларов.

«В 2016 году мы бы хотели видеть решительные шаги в сфере приватизации. Приватизация - это не курица, которая несет только золотые яйца, но она должна быть прозрачной в процессах, прозрачной касательно реализованных активов и касательно покупателей», - подчеркнул управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Фрэнсис Малиж.

В Украине от приватизации, кроме имиджевых бонусов, ожидают получить немалую сумму средств – 17,1 млрд грн. Глава НБУ Валерия Гонтарева спрогнозировала даже 1 млрд долл. поступлений от приватизации в этом году. А деньги эти помогут и гривну стабилизировать, и социальные выплаты повысить.

Советник министра агрополитики Зубрицкий пошел еще дальше. Он считает, что, приватизируя госпредприятия, Украина сможет отказаться от внешних заимствований. «Если вспомнить об оценках активов госпредприятий только по балансовой стоимости в $30 млрд, - вот он способ не искать заимствований, а взять нерационально используемое и пустить в дело», - отметил Зубрицкий.

Что продаем

Точкой отсчета большой приватизации будет Одесский припортовый завод, Он должен стать второй «Криворожсталью», которая после успешной реприватизации была продана в 2005 году компании Mittal Steel Germany GmbH миллиардера Лакшми Миттала за 5 млрд долл.

О продаже 99,6% акций ОПЗ в Украине говорят не один год. Но, к сожалению, о самой подготовке предприятия к приватизации слышно меньше, чем о скандалах с закупкой газа им.

Для Билоуса продажа ОПЗ является делом чести. Он уверяет: план подготовки завода к продаже расписан чуть ли не по дням. Согласно ему, аукцион будет стартовать 30 июня, займет он 30-45 дней. То есть, если все пойдет по плану, молоток лицитатора может стукнуть уже в августе.

На данный момент идет процесс оценки пакета акций завода небольшой украинско-венгерской компанией, которая запросила 180 тыс. грн за свои услуги – сумма небольшая, учитывая масштабы ОПЗ. Привлечь к такому важному процессу компании из «большой четверки» Фонд не смог, так как закон не разрешает тратить более 200 тыс. грн на оценку.

Следующими после Одесского припортового завода в приватизационной очереди будут контрольные пакеты облэнерго. Их продажа может состояться летом или осенью, что является довольно рисковым из-за начала отопительного периода. Информации о потенциальных покупателях пока нет, но Фонд намерен в июне провести энергетическую конференцию, где и попробует найти инвесторов.

Приватизация госпакета акций лакомого куска энергетики - «Центрэнерго» намечена на 4 квартал этого года. Но Фонд только несколько недель назад получил от Минэнергоугля пакет акций предприятия. При чем передача акций чудесным образом совпала с объявлением о назначении Владимира Державина, бывшего помощника Игоря Кононенко (Кононенко – влиятельный политик пропрезидентской партии, бизнес-соратник президента – УНИАН), на должность заместителя главы Фонда госимущества по вопросам корпоративного управления госкомпаниями. Время покажет, приложит ли чиновник руку к «управлению» энергокомпанией до ее продажи. Пока рабочая папка по приватизации «Центрэнерго» пуста, но в Фонде уже анонсировали массовую смену руководства энергокомпании на очередных сборах акционеров до конца апреля.

Кроме того, негативно на процесс подготовки к приватизации «Центрэнерго» повлияет решение Кабинета министров направить все материалы в правоохранительные органы относительно злоупотреблений руководством энергокомпании. Данные нарушения были выявлены в ходе проверок Государственной финансовой инспекцией.

Всего в этом году планируется выставить на аукционы 450 объектов, среди которых - 20 больших предприятий, 50 средних и 380 объектов малой приватизации. И это в Минэкономразвития считают недостаточным. В ведомстве хотят разрешить приватизировать еще около 850 компаний в этом году, уже подготовлен соответствующий законопроект. А значит, в скором времени работы у Фонда может добавиться, как и заявлений разного рода популистов.

Виталий Чуйко (УНИАН)