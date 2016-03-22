Россия создала собственное кредитное рейтинговое агентство - СМИ

Россия создала собственное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), которое должно анализировать платежеспособность государств и компаний "независимо от геополитических рисков", сообщает Газета.ru со ссылкой на Die Welt.

"С помощью АКРА президент России Владимир Путин выстраивает собственный финансовый режим. За прошедшие годы он уже перевел часть валютного долларового резерва в золото, а также основал собственный Банк развития совместно с Китаем, Индией, Бразилией и Южной Африкой, создав конкуренцию возглавляемому США Всемирному банку", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, многие эксперты считают новое рейтинговое агентство инструментом Кремля, которое будут игнорировать так же, как и аналогичное китайское. Однако и престиж западных рейтинговых агентств тоже пострадал.

Отмечается, что если АКРА "докажет отсутствие прямого управления государством", то агентство может получить признание уже в ближайшем будущем.

"Попытки создать подобного рода институты уже были. Однако эти структуры не обладали тем преимуществом, которое есть у российского агентства: это огромное китайское экономическое пространство, которое может сразу признать агентство и ввести его в игру", - говорит специалист банка Sparkasse.

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Кроме того, подчеркивают в статье, создание нового рейтингового агентства "может укрепить идею Евразийского союза" между Россией, Беларусью, Арменией, Киргизией и Казахстаном.