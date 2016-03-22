Держатели облигаций нефтегазовых компаний подсчитывают убытки - $150 миллиардов за полтора года

Держатели облигаций крупнейших нефтегазовых компаний потеряли как минимум 150 миллиардов долларов с июня 2014 года, сообщает Газета.ru со ссылкой на Financial Times.

"За этот период рыночная капитализация 300 крупнейших компаний отрасли снизилась на 2,3 триллиона долларов. Таким образом, ее падение составило примерно 39%. Кроме того, сообщается, что задолженность нефтегазовых компаний с 2006 по 2014 год увеличилась почти в три раза, до 3 триллионов долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая ситуация возникла из-за резкого падения цен на нефть, которая на 65% меньше пиковых значений июня 2014 года. Тогда Brent торговалась около 116 долларов за баррель. Частичное восстановление цен с января текущего года пока не дало значительных улучшений.

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Ранее данные электронных торгов на биржах показали, что мировые цены на нефть снижаются. На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае упали на 0,17%, до 41,47 доллара за баррель.