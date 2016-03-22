Банки США и Европы отказываются участвовать в российской приватизации - Reuters

Многие американские и европейские банки отказываются подавать заявки на участие в первых в этом году российских приватизационных сделках вслед за нежеланием помогать России в привлечении денег через планируемый выпуск еврооблигаций, сказали Рейтер четыре источника в иностранных банках.

"Мы не будем участвовать. Сначала мы хотели, но поговорили с другими европейскими и американскими банками и поняли, что никто из них не будет", - сказал источник в российской "дочке" американского банка.

Два источника сказали, что иностранные инвестбанки видят те же риски, что и при участии в размещении российских евробондов, поскольку это может трактоваться, как помощь российскому правительству в привлечении финансирования, которое может пойти компаниям и банкам под санкциями.

В конце февраля правительство США предостерегло ряд американских банков от участия в размещении российских суверенных евробондов, чтобы не нарушить режим санкций в отношении России. Аналогичные рекомендации, по информации СМИ, получили и банки ЕС.

"И с точки зрения Белого дома, банки будут опасаться, что будет то же самое, что с евробондами, так как это может расцениваться, как помощь российскому правительству в привлечении денег", - сказал источник в еще одном американском инвестбанке.

Замминистра экономики РФ Николай Подгузов сказал журналистам российских агентств во вторник, что заявки на участие в приватизации подали 10 банков, в том числе иностранные, назвать которые он отказался.

Минэкономики РФ приглашало поучаствовать в приватизации Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, RBS, BNP Paribas, UBS, Citi, UniCredit, Societe Generale, BofA-ML, Raiffeisen, Sberbank CIB, ВТБ Капитал, ВЭБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Брокер, Альфа-банк, МДМ банк и Российский аукционный дом.

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Источник в российской "дочке" европейского банка думает, что Минэкономики продлит сроки подачи заявок, чтобы дать время сомневающимся западным банкам принять решение.

Ситуация в экономике и политике также не благоприятствует приватизации, добавил он. "Дело еще в отсутствии спроса (на российские акции) - большие институциональные инвесторы осторожно относятся к России и к Владимиру Путину", - отмечает источник.

"Такое ощущение, что головные офисы махнули на Россию рукой", - сказал инвестбанкир.

Непонятно, какую позицию заняли швейцарские банки, сообщил один из источников.