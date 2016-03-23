Фондовый рынок России и рубль продолжают снижаться

На открытии торгов на Московской бирже российский рубль падает.

В частности, на 10.00 мск курс доллара вырос на 25 коп. и составил 67,75 руб. Курс евро подрос на 21 коп. и составил 75,9 руб., передает Gazeta.ru.

Фондовый рынок России также открылся падением. Индекс ММВБ упал на 0,55% и составил 1893,06 пункта. Индекс РТС снизился на 1,20%, до 879,86 пункта.

Сегодня утром стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,89% - до 41,42 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,13% - до 40,98 доллара за баррель