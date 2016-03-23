Продажа банков-банкротов может принести 15 миллиардов - Фонд гарантирования

Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассчитывает в текущем году выручить от продажи активов неплатежеспособных банков 15 миллиардов гривень или вдвое больше, чем официально зафиксировано в планах.

Об этом говорится в комментарии заместителя директора-распорядителя фонда Андрея Кияка, переданном агентству УНИАН.

"Я бы сегодня говорил о получении не менее 15 миллиардов гривень по результатам 2016 года. И это даже несмотря на нынешнюю политику Нацбанка в вопросах согласования активов неплатежеспособных банков на продажу. На сегодняшний день зафиксирована сумма 7,5 миллиарда гривень", - сказал Кияк.

Он напомнил, что НБУ приостановил продажу имущества банков, находящегося в залоге по выданным регулятором кредитам рефинансирования, что ставит под угрозу удовлетворение требований кредиторов этих банков.

"Чем дольше мы затягиваем, имеется в виду Национальный банк, с согласованием реализации того или иного имущества неплатежеспособных банков, тем меньше шансов получить живые деньги за это имущество. Любой залогодержатель или ипотекодержатель, в данном случае Нацбанк, должен реализовать свое право и взыскать это имущество в виде имущественных прав или ипотеки", - добавил представитель Фонда гарантирования.

Кияк отметил, что аргументация НБУ в этом вопросе не совсем понятна, поскольку в ряде случаев регулятор требует продавать активы по цене выше их оценочной стоимости, что нереально в нынешних условиях.

"Пример - активы в "Еврогазбанке". Под рефинансированием в Нацбанке достаточное количество ликвидных активов: отель в Киеве и гостиничный комплекс в Трускавце. Первый объект Нацбанк сам предварительно оценивал в 25 миллионов гривень. Затем приходит письмо: "Продавайте за 170 миллионов гривень". Трускавецкий объект на самом деле стоит 70-80 миллионов гривень. Это рынок, да и НБУ так раньше оценивал, а нам Нацбанк согласовывает цену продажи в 450 миллионов гривень. Возникает вопрос - что поменялось за несколько месяцев - экономика выросла, нет отбоя от инвесторов?", - сокрушается представитель Фонда гарантирования.

В то же время, Кияк подчеркнул, что позиция НБУ не остановит действия фонда по реализации имущества неплатежеспособных банков. "Это означает следующее: мы все равно будем продолжать подавать в Нацбанк пакеты документов на согласование продажи активов неплатежеспособных банков, которые находятся в залоге регулятора под выданные им кредиты рефинансирования. Далее - решение самого Нацбанка, согласовывать или нет", - резюмировал он.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ожидает возобновления продажи активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге по кредитам рефинансирования Национального банка Украины, в апреле.

Ранее Фонд гарантирования заявлял о планах в 2016 году выручить от реализации активов банков-банкротов не менее 7,6 миллиарда гривень, с оговоркой, что Национальный банк "заморозил" продажу активов, находящихся в залоге по выданным кредитам рефинансирования.

В свою очередь НБУ заявлял, что считает неэффективной работу Фонда гарантирования по продаже имущества неплатежеспособных банков-заемщиков, находящегося в залоге по кредитам рефинансирования, поскольку объем реализации составляет только 8% от согласованного регулятором.

В процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 5 финучреждений, с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного "Родовид Банка".

За два года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков свыше 59 миллиардов гривень возмещения по вкладам и получил свыше 50,5 миллиарда гривень заимствований в денежном выражении.

Национальный банк Украины рассчитывает, что в 2016 году Фонд гарантирования не будет нуждаться в дополнительных средствах от государства и обеспечит выплаты вкладчикам за счет имеющихся средств, а также за счет продажи активов неплатежеспособных банков.