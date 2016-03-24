Приватизация харьковского "Турбоатома" сейчас не актуальна – Порошенко

Приватизация харьковского турбиностроительного предприятия "Турбоатом" сейчас не актуальна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Турбоатома", об этом 23 марта в ходе общения с коллективом предприятия в Харькове сказал президент Украины Петр Порошенко.

"Что касается возможной приватизации президент отметил, что она сейчас не актуальна, но если она состоится, то будет прозрачной, честной и открытой. Относительно отечественных заказов, президент пообещал всестороннюю поддержку правительства", - сообщили в пресс-службе "Турбоатома".

В ходе визита генеральный директор ПАО "Турбоатом" Виктор Субботин ознакомил президента с работой предприятия и доложил ему показатели финансово-хозяйственной деятельности. Порошенко побывал в паротурбинном и гидротурбинном цехах.

"Это предприятие - достойное сочетание качества и конкурентоспособности. И если сегодня энергетика нуждается в новых турбинах, значит, экономика будет расти", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что вместе с ним "Турбоатом" посетил находится чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джеффри Пайєтт.

"Мы активно работаем над новыми заказами для украинских предприятий. И именно с "Турбоатомом" представители американских компаний Westinghouse Electric Company и Holtec International достигли важных договоренностей, а это рабочие места, это поступления в государственный бюджет, это рост внутреннего валового продукта, это то, в чем сегодня нуждается Украина", - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в феврале этого года предложил Кабинету министров в 2016 году включить в список приватизируемых 20 объектов госсобственности, в частности "Турбоатом".

ПАО "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ПАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.