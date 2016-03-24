В России хотят провести приватизацию на деньги пенсионеров

Минэкономразвития России подготовило предложения о расширении участия негосударственных пенсионных фондов и государственной управляющей компании - Внешэкономбанка - в большой приватизации этого года, сказал министр экономического развития Алексей Улюкаев, добавив, что выиграть от возможного роста цен приватизируемых активов смогут пенсионеры.

По его оценке, НПФ могли бы вложить в приватизацию 300-400 миллиардов рублей ($4,4 млрд – $5,9 млрд), пишет Рейтер.

"В целом, то, что вы видите нераспределенные остатки на счетах - это 300-400 миллиардов рублей, - это тот объем средств, о которых идет речь. И мы должны помочь им, и дать использовать это право", - цитируют Улюкаева российские агентства.

"Эти предложения рассматривались на совещании у президента РФ, и как я понимаю, получили в целом одобрение, сейчас будем отрабатывать детали этого механизма. Нужно уточнять инвестиционную декларацию НПФ, уточнять механизм контроля их деятельности, но в целом, с точки зрения и экономической, и социальной это было бы правильно", - сказал министр в четверг, выступая на конференции РСПП.

Президент Владимир Путин поддержал предложение главы РСПП Александра Шохина об участии НПФ в приватизации-2016, поскольку конъюнктура рынка хороша для долгосрочных вложений. Шохин упирал на социальную направленность большой приватизации, на первый план которой должны выйти пенсионные фонды.

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Банк России поддержал участие фондов в большой приватизации и готовит поправки, облегчающие для НПФ покупку акций.

"Я полностью разделяю видение, что, скорее всего, мы приватизируем на довольно низкой точке цену наших активов и вероятность "апсайда" очень высока. В этой связи было бы правильно, чтобы бенефициарами этого "апсайда" были менее защищённые слои населения, я имею в виду пенсионеров", - сказал Улюкаев.

Российские власти в начале апреля отберут по одному банку для консультирования продажи каждого приватизационного актива - 50,08 процента Башнефти, 10,9 процента Алросы и 10,9 процента ВТБ. Роснефтегаз должен выбрать банк для продажи акций Роснефти.