Индекс Украинской биржи UX обновил 6-летний минимум, рухнув на 8%

Индекс Украинской биржи UX по состоянию на 16:13 обвалился на 8,24% - до 530,69 пункта, обновив таким образом 6-летний минимум, сообщается на сайте организатора торгов.

Снижение показали акции всех 7 компаний из индексной корзины индекса. Наибольшее снижение показали акции «Укрнафты» (17,27%) и «Центрэнерго» (13,95%).

Исполнительный директор инвесткомпании «Универ» Алексей Сухоруков отметил в комментарии УНИАН, что причиной такого снижения могла послужить сделка по продаже ценных бумаг одного крупного участника торгов, так как объем торгов на рынке небольшой.

«Объемы торгов очень маленькие. Это могут быть продажи всего одного не самого крупного инвестора», - отметил он.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса высказал мнение, что одной из причин снижения индекса могут быть негативные настроения на рынке из-за сообщений о преобразовании компаний горно-металлургической группы «Метинвест» из публичных акционерных обществ в частные без выкупа акций у акционеров.

«Кто-то пустил слухи, что они будут менять ПАО на ЧАО без выкупа акций. Что комиссия (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – УНИАН) им это разрешила. Но комиссия не разрешала. Это слух», - отметил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 23 марта, обновил 6-летний минимум и упал на 3,97% – до 578,37 пункта.

Объем торгов составил 16,3 млн грн, из них 8,6 млн грн пришлось на фондовый рынок, 7,7 млн грн – на срочный.