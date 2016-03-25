В России заявляют о провале будущей приватизации - бюджет недосчитается $22 миллиардов

Бюджет РФ из-за резкого падения стоимости госкомпаний может недополучить в ходе их приватизации порядка 1,5 трлн рублей (22 млрд долларов, 1 доллар - 70 руб.), заявил на глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов, передает ТАСС.

"За последние два года совокупная стоимость наших компаний упала более чем в два раза, "Роснефть" теперь стоит не $85, а $45 млрд. В этой связи в ходе приватизации бюджет может недополучить до 1,5 трлн рублей", - сказал он.

Читайте такжеРоссия в осаде: банки ЕС вслед за американскими отказались размещать ее евробонды Гаврилов также считает, что приватизация госкомпаний может привести и к другим потерям бюджета - например, по налоговым поступлениям. "Кроме того, госкомпании являются крупнейшими налогоплательщиками. Объем налогов от компаний с госучастием составляет примерно четверть налоговых поступлений бюджета. Есть риск, что бюджет потеряет существенно по налоговой базе", - отметил глава комитета.

Также депутат подчеркнул, что встает вопрос с дивидендами, которые эти компании перечисляют в бюджет. Парламентарий напомнил, что сумма доходов бюджета от дивидендов госкомпаний составляет около 100 млрд рублей в год.