Playboy готовят к продаже: цена сделки - $500 миллионов

Издательский дом Playboy Enterprises готовит к продаже культовый мужской журнал Playboy, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Консультантом и вероятным организатором аукциона на продажу Playboy может стать банк Moelis & Co.

Источники не исключают, что владельцы могут распродать компанию по частям.

Читайте такжеВслед за российскими фильмами в Минкульте предложили взяться за музыкальную продукцию страны-агрессора Гендиректор Playboy Enterprises Скотт Фландерс в эфире CNN подтвердил, что изучает возможности продажи компании.

По словам Фландерса, несколько потенциальных покупателей как в США, так и за пределами страны уже проявили интерес к активам.

В 2015 году издатель журнала отказался от фотографий обнаженных женщин в печатной версии. С сайта они исчезли еще в августе 2014 года. В результате средний возраст целевой аудитории снизился с 47 до 30 лет.

Продажи журнала с тех пор резко упали. На пике своей популярности журнал издавался тиражом 5,6 млн экземпляров в 1975 году. В настоящее время - 800 тысяч.