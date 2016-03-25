WSJ: западные фонды могут автоматически скупить евробонды России

У западных инвесторов может не оказаться выбора, принимать ли участие в покупке российских евробондов на $3 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на инвесторов.

Некоторые из них опасаются приобретать российские госбумаги из-за санкций, введенных США и ЕС из-за политики Москвы в отношении Украины. Но есть условие, при котором покупка может стать почти автоматической.

Российские евробонды могут быть включены в Emerging Market Bond Indexes (EMBI) – индексы J.P. Morgan Chase, которые позволят оценивать долговые госбумаги развивающихся стран, номинированные в долларах. «Включение (российских бумаг) в индексы станет ключевым условием. Это может заставить отслеживающие индексы фонды купить их вне зависимости от того, хотят они это делать или нет», — приводит издание слова управляющего фондом из GAM Holding AG Пола Макнамары, передают «Ведомости».

В индексе EMBI Global Diversified Россия занимает второе место, ее доля составляет в портфеле 4,6%. Для включения в индексы госбумаги должны быть выпущены страной с развивающейся экономикой, номинированы в долларах, срок их погашения должен превышать два с половиной года, а их оценка составлять как минимум $500 млн. Планирующиеся к размещению евробонды, скорее всего, будут отвечать этим критериям, хотя некоторые банкиры предлагают номинировать их в другой валюте, чтобы избежать сложностей с США.

Главным критерием спроса на российские бумаги станет их привлекательность для инвесторов. «Общая картина не выглядит очень вдохновляющей, поскольку (российский) экономический рост остается слабым», — отмечает руководитель подразделения NN Investment Partners Марсело Ассалин.

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Ранее, как сообщала WSJ, крупные европейские банки, следуя совету финансовых властей из Брюсселя, отказались от участия в размещении российских евробондов. Среди них были BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC и UBS. До этого от участия в сделке по рекомендации властей США отказались американские банки: Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.