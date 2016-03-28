Американская Dell продаст японцам консалтинговое подразделение за $3 миллиарда

Американская Dell договорилась с японской NTT Data Corp. о продаже консалтингового подразделения Dell за $3,055 млрд.

Об этом сообщает Slon.ru со ссылкой на Bloomberg.

Когда подразделение американской компании войдет в состав NTT, не известно. Как отмечает Bloomberg, это приобретение позволит японской компании увеличить продажи за рубежом.

Dell продает некоторые активы, чтобы завершить рекордную сделку по покупке EMC за $67 млрд, о которой было заявлено в октябре 2015 года.

Ранее 28 марта сообщалось, что Dell направит полученные от сделки с NTT деньги на частичную выплату долга в размере $43 млрд, который образовался после покупки EMC.

NTT Data Corp.– подразделение крупнейшей японской телекоммуникационной компании Nippon Telegraph and Telephone. По данным Bloomberg, подразделение с 2011 года потратило на покупки разных компаний 72 млрд иен, в том числе 62 млрд – на зарубежные сделки.