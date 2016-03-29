Новинский купил у государства 10% акций Черноморского судостроительного завода за сумму в 8 раз ниже начальной цены

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал на сегодняшнем на аукционе Украинской фондовой биржи по принципу снижения цены 9,64% акций Черноморского судостроительного завода (г. Николаев) его мажоритарному владельцу компании Smart Maritime Group, входящей в группу «Смарт-Холдинг», подконтрольной украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому, за 1,49 млн грн, что в 8,4 раза ниже начальной стоимости этого пакета (12,45 млн грн).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ФГИУ.

По информации пресс-службы, до этого Фонд госимущества выставлял данный пакет акций завода на аукцион более 10 раз, но он не находил своих покупателей. При этом, на сегодняшний аукцион заявки подали два участника.

Согласно информации на сайте биржи, цена акции завода в процессе торгов по принципу голландского аукциона снизилась до 0,03 грн с 0,25 грн за штуку, вследствие чего стоимость пакета акций составила 1,49 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Черноморский судостроительный завод в 2015 году сократил чистый убыток по сравнению с 2014 годом в 5,6 раз - до 47,68 млн грн с 268,17 млн грн.

Черноморский судостроительный завод - судоверфь с наибольшим техническим потенциалом в Украине. Для строительства судов и кораблей водоизмещением до 105000 тонн завод располагает двумя наклонными стапелями "0" и "1". Поточно-позиционное производство специализировано для серийного производства судов дедвейтом до 9000 тонн. Производственные участки и поточная линия строительства судов размещены в едином крытом здании длиной около 400 м.

Завод входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group (SMG, Украина), который основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами «Смарт-холдинга».

SMG объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.