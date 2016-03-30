Немецкий торговый гигант Мetro планирует разделиться на две компании

Немецкий торговый гигант Metro планирует реорганизацию путем разделения на две независимые компании, в результате чего операции по торговле продуктами питания и оптовой торговли будут осуществляться независимой компанией.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу Metro AG в Дюссельдорфе.

"Правление Metro AG в настоящее время готовит создание двух независимых компаний в результате разделения Metro Group", - говорится в сообщении.

На данный момент руководство компании планирует отделить бизнес, связанный с оптовой торговлей и торговлей продуктами питания - Cash & Carry, а также связанную с этим бизнесом деятельностью в отдельную компанию. При этом операции по торговле электронными товарами широкого потребления - Media-Saturn - будут сохраняться за действующей компанией Metro AG.

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В случае принятия такого решения, компании потребуется одобрение реорганизации по итогам собрания акционеров. Три основные акционеры компании уже заявили о своей поддержке данного процесса. Акционеры Metro AG получат акции обеих компаний в связи с их нынешними долями. Компания рассчитывает завершить раздел до середины 2017 года.

Реорганизация должна повысить акционерную стоимость компании. В то же время пока ни правление компании, ни наблюдательный совет Metro AG не приняли решение относительно разделения компании.