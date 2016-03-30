В Фонде госимущества назвали возможную дату начала конкурса по приватизации ОПЗ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) намерен в конце июня этого года объявить аукцион по продаже 99,6% акций одного из крупнейших в стране производителей химической продукции Одесского припортового завода.

Об этом сказал глава фонда Игорь Билоус в ходе украинско-голландского делового форума в Нидерландах.

"В целом мы готовы. Я думаю, что во второй половине мая мы анонсируем аукцион по продаже. Мы провели предварительные встречи с инвесторами, где идентифицировали около 10 потенциальных покупателей завода, являющихся международными компаниями и выразивших желание участвовать в аукционе, который пройдет в конце июня", - сказал он.

Также Билоус сообщил, что Фонд намерен в 3-4 квартале этого года продать ряд энергогенерирующих компаний. По его словам, они будут интересны инвесторам на фоне либерализации энергетического законодательства.

Кроме того, глава фонда сообщил, что приватизация 78,3% акций "Центрэнерго" только началась.

"Мы только в начале работы с этим активом. Мы провели переговоры со спонсорами и финансовыми советниками, чтобы сделать продажу наиболее успешной", - сказал Билоус.

По его словам, всего ФГИУ планирует продать в этом году 45 компаний.

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Ранее глава фонда Игорь Билоус в интервью УНИАН сообщил, что ФГИУ намерен продать Одесский припортовый завод в июне этого года. Он отметил, что откладывать приватизацию предприятия дальше нельзя, потому что ситуация на рынке аммиака и карбамида не станет лучше, а запаса мощности у завода немного.

Согласно плану приватизации, 4 мая фонд планирует заседание конкурсной комиссии по определению начальной цены продажи и фиксированных условий проведения конкурса, а 5 мая рабочая группа Кабинета министров должна будет предоставить ФГИУ рекомендации по начальной цене пакета акций завода.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.