S&P ухудшило прогноз по рейтингу Китая

Международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного", поскольку изменение баланса в экономике страны, скорее всего, будет происходить медленнее, чем ожидалось, сообщило агентство в четверг.

"После встречи китайских законодателей в марте 2016 года мы считаем, что программа реформ страны осуществляется в соответствии с планом", - сообщило S&P, говоря о ежегодной сессии китайского парламента в начале марта, передает Рейтер.

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Рейтинговое агентство прогнозирует, что рост экономики Китая в ближайшие три года останется на уровне 6 процентов или превысит его.

"Усиление глобального использования женьминьби (официальное название юаня) также поддерживает внешнюю финансовую устойчивость", - сообщило агентство.

"Мы ожидаем, что в 2016-2019 годах правительство сохранит бюджетный дефицит в пределах 3 процентов от ВВП", - добавило S&P.