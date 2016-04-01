Украина в 2017 году выставит на приватизацию океанский флот из четырех кораблей

Государственное агентство рыбного хозяйства планирует выставить принадлежащий Украине океанский флот из четырех кораблей на приватизацию в 2017 году, сообщила пресс-служба Госрыбагентства со ссылкой на главу ведомства Ярему Ковалива.

«В 2017 году судна могут быть внесены в список для приватизации, целесообразность пока оговаривается с экспертами отрасли», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что срок эксплуатации судов подойдет к концу в 2025 году.

По предварительной оценке Госрыбагентства, Украина сможет выручить за все четыре судна 16 млн долл. При этом, по оценке эксперта датской брокерской компании Atlantic Shipping Ивана Эйнинсона-Эстурланда, стоимость подобных кораблей составляет около 1,5 млн долл. (6 млн долл. за четыре судна).

Глава Госрыбагентсва отметил, что вырученные деньги будут направлены на обновление внутреннего флота.

«Учитывая исчерпываемость технического ресурса, вопрос приватизации актуален. Она должна быть максимально прозрачной, чтобы ни у кого не было вопросов. Целевое использование полученных средств на обновление внутреннего флота станет мощным толчком и для украинского рыболовства, и для судостроителей», - отметил Ковалив.

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Как сообщал УНИАН, океанский рыболовный флот Украины в 2015 году, впервые с 1997 года, принес прибыль, которая составила 19 млн грн (более 700 тыс. долл.), из которых 9,5 млн грн составят дивиденды государству. Госрыбагентсво планирует в 2016 году увеличить прибыль государственного океанского рыболовного флота на 58% - до 30 млн грн.

Украина за годы независимости потеряла более 220 крупнотоннажных судов, или 95% океанского флота, основная часть которого была незаконно реализована для погашения фиктивной кредиторской задолженности. В 1991 году Украина владела более 230 океанскими судами. В 2015 году их количество сократилось до 11, из которых только 4 находятся в государственной собственности: «Капитан Русак», «Иван Голубец», «Алексей Слободчиков» и «Профессор Михаил Александров».