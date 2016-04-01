Акционеры ПФТС сменили наблюдательный совет биржи

Акционеры одной из крупнейших фондовых бирж в Украине - ПФТС на своем собрании приняли решение сменить наблюдательный совет, который, в частности, покинули представители бывшего мажоритарного акционера ПФТС - Московской биржи Алексей Куприн, Наталия Слободчикова и Игорь Марич.

Как говорится в сообщении пресс-службы ПФТС, также набсовет биржи покинули представитель "Сбербанка России" Дмитрий Золотько, "Ситибанка" Владислав Сочинский, финансовой организации "Эй Си Ай - Украина" Дмитрий Лазарев, бывший глава правления ПФТС Игорь Селецкий, бывший глава набсовета ПФТС Алексей Тарасенко.

Акционеры ПФТС переизбрали на должность членов набсовета директора инвесткомпании "Альтана Капитал" Алену Амитан, руководителя аналитической компании Amelin Strategy Анатолия Амелина, членов постоянной дисциплинарной комиссии ПФТС Юрия Бойко и Владимира Волошко, руководителя инвесткомпании "Таск-брокер" Сергея Бродовича, представителя "ИНГ Банка Украина" Андрея Потапова.

Новыми членами наблюдательного совета ПФТС стали Анна Билецкая, Сергей Бирюк, Евгений Веничук, Владимир Галай, Марьян Заблоцкий, Олег Кобзев, Олег Мозговой, Юрий Алексиенко и Андрей Холодян.

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Как сообщал УНИАН, Московская биржа, являвшаяся мажоритарным акционером Украинской биржи и ПФТС, завершила сделку по продаже 50,02% акций последней. При этом в российском организаторе торгов не сообщили информацию о покупателе. В ПФТС тоже не назвали нового владельца пакета акций.

ПФТС по результатам работы в 2015 году получила 54,4 миллиона гривень чистого убытка против 2,45 миллиона гривень чистой прибыли годом ранее.