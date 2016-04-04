Фонд госимущества начал готовить к продаже Одесский припортовый завод

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению конкурса по продаже 99,6% акций одного из крупнейших производителей химической продукции Одесского припортового завода.

Об этом сообщается в официальном издании фонда «Ведомости приватизации».

«Для обеспечения открытости проведения конкурсов и с целью широкой информированности потенциальных покупателей ФГИУ информирует о начале подготовки к проведению конкурса по продаже пакета акций с открытым предложением цены по принципу аукциона Одесского припортового завода», - говорится в сообщении фонда.

Кроме того, ведомство начало подготовку к продаже 99,9% «Днепродзержинской теплоэлектроцентрали», 25% плюс 1 акции «Днепровского машиностроительного завода» (Днепропетровск) и 94,4% столичного «НИИ электромеханических приборов», по которому подавший в отставку 15 февраля замгенпрокурора Виталий Касько в январе этого года обратился с иском в Окружной административный суд Киева с целью запретить продажу предприятия Фондом госимущества.

Как сообщал УНИАН, согласно плану приватизации, 4 мая фонд планирует заседание конкурсной комиссии по определению начальной цены продажи Одесского припортового завода и фиксированных условий проведения конкурса, а 5 мая рабочая группа Кабинета министров должна будет предоставить ФГИУ рекомендации по начальной цене пакета акций завода.

В конце июня этого года фонд намерен объявить аукцион по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода.

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Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.