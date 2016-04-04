Компания IBI-Rating и Украинское кредитно-рейтинговое агентство заявили о слиянии

Компания IBI-Rating и Украинское кредитно-рейтинговое агентство (UCRA), занимающиеся деятельностью по присвоению кредитных рейтингов по Национальной рейтинговой шкале, заявили о слиянии на базе IBI-Rating. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Основной целью слияния является укрупнение бизнеса по оказанию рейтинговых услуг в условиях сжатия финансового рынка Украины, сопровождающегося значительным уменьшением числа банков и эмитентов облигаций. В течение последних двух лет по объемам деятельности и количеству клиентов агентства IBI-Rating и UCRA занимали на рынке второе и третье места соответственно. Суммарная клиентская база обеспечит объединенной компании лидерские позиции на рынке рейтинговых услуг Украины», - говорится в сообщении IBI-Rating.

Также в компании сообщили, что кредитные рейтинги, ранее присвоенные агентством UCRA, будут верифицированы и подтверждены IBI-Rating.

«Стратегия объединенной компании будет направлена на обеспечение лидерства, прежде всего в области качества и объективности рейтинговых исследований, предоставляя инвесторам возможность оценить риски при принятии решений о вложении средств в Украине», - цитирует пресс-служба директора IBI-Rating Игоря Андрусика.

Справка УНИАН. Украинское кредитно-рейтинговое агентство - независимое рейтинговое агентство, оказывающее с 2011 года услуги по оценке кредитоспособности украинских предприятий, финансовых учреждений и муниципалитетов. С 2012 года агентство имеет статус уполномоченного агентства Национальной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка.

Рейтинговое агентство IBI-Rating основано в феврале 2005 года. Агентство внесено Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в реестр рейтинговых агентств, уполномоченных на проведение рейтинговой оценки. IBI-Rating предоставляет консалтинговые услуги, проводит рейтинговую оценку корпоративного управления, надежности банковских депозитов, финансовой устойчивости страховых компаний, инвестиционной привлекательности проектов, регионов, городов, проводит рейтинговую оценку надежности строительства.