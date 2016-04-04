Активы Roshen в России могут быть проданы через несколько месяцев - финсоветник компании

Российские активы принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко кондитерской корпорации Roshen могут быть проданы через несколько месяцев, говорится в обнародованном комментарии управляющего директора консалтинговой группы ICU, которая выступает одним из финансовых советников по продаже компании, Макара Пасенюка для проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP).

«Произошел существенный прогресс в переговорах о продаже активов Roshen в России и, надеемся, транзакция может быть завершена в течение следующих нескольких месяцев, если не произойдут непредвиденные события», - говорится в комментарии.

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Как сообщал УНИАН, по информации журналистов OCCRP, Порошенко, будучи президентом, основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведения об этом в своих имущественных декларациях. В августе 2014 года - в разгар кровопролитных боев на востоке Украины, включая бои за Илловайск - Порошенко учредил офшорную холдинговую компанию для того, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских Островов (БВО). Эта офшорная структура стала собственником еще двух компаний - на Кипре и в Голландии. Обе фирмы были зарегистрированы также в 2014 году - в сентябре и в декабре.

Президент Порошенко не раз заявлял о своем решении сначала продать свой ключевой актив - корпорацию Roshen, однако, по его словам, сложившаяся в Украине ситуация не позволяла ему этого сделать. Затем было принято решение отдать ее в управление по принципу «слепого траста».

Согласно данным обнародованной декларации о доходах за 2015 год, президент Украины Петр Порошенко задекларировал 62,162 млн грн дохода, из которых заработная плата составляет 121 тыс. грн. Доходы членов семьи Порошенко за 2015 год составили 88,7 тыс. грн, вся сумма которых приходится на заработную плату.

Дивиденды, проценты главы государства за 2015 год составили 12,375 млн грн, другие виды доходов составляют 49,665 млн грн.