ФГИ получил решение Стокгольмского суда по ОПЗ и Фирташу - речь о запрете приватизации не идет

Решение Стокгольмского арбитража, которым требуется воздержаться от отчуждения необоротных активов госпредприятия «Одесский припортовый завод» (ОПЗ), не повлияет на процесс приватизации предприятия, написал в соцсети Facebook глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус.

Ранее сообщалось, что Стокгольмский арбитраж 31 марта удовлетворил ходатайство компании Ostchem Дмитрия Фирташа и запретил ОПЗ до 31 августа 2016 года отчуждать каким-либо образом свои необоротные активы.

«Решение суда по долгу ОПЗ перед Фирташем не имеет отношения к приватизации… Стокгольмский суд запретил отчуждение необоротных активов ОПЗ. Мы продаем акции, а не, например, отдельные здания или агрегаты по производству аммиака. Решение этого суда никак не повлияет на планы по приватизации ОПЗ и на процессы, которые уже были начаты и которые никто не собирается останавливать», - написал Билоус.

При этом он подчеркнул, что решение суда может повлиять на намерения ФГИУ как можно скорее принять решение по долгу ОПЗ перед компанией Фирташа.

После получения решения Стокгольмского арбитража Билоус отметил, что в документе сказано о невмешательстве представителя арбитража в приватизационный процесс в Украине.

«Решение не только не запрещает приватизацию – в нем представитель арбитража отдельно подчеркивает, что он никоим образом не хотел бы вмешиваться в приватизационный процесс, который проходит в Украине», - написал глава ФГИУ.

По его словам, наличие долга ОПЗ перед структурами Фирташа не является новостью ни для фонда, ни для самого завода, ни для потенциальных покупателей, которых может только развеселить распространение этой информации.

«Именно поэтому меня удивляет такое широкое распространение этой новости и то, как ее интерпретировали. Сложно сказать, естественное это недоразумение или организованное, есть у него заинтересованные лица или нет. Если есть – они, наверное, рассчитывают на то, что подобные скандалы отпугнут от аукциона крупных покупателей. Но зря, крупные покупатели знают о долге ОПЗ, а подобные волны в СМИ, надеюсь, их развеселят, а не отпугнут», – написал на своей странице в Facebook Билоус.

Ми отримали ухвалу Стокгольмського арбітражу і нарешті можемо адекватно коментувати її, розуміючи, про що йдеться.По-п... Опубліковано Ігором Білоусом 4 квітня 2016 р.

Как сообщалось, согласно сообщению компании Ostchem Holding Limited, данным решением компания пытается решить проблему возврата сформировавшейся 3 года назад задолженности ОПЗ за поставленный газ на сумму 193 млн долл.

Ранее глава Фонда госимущества Игорь Билоус в интервью УНИАН сообщил, что ФГИУ намерен продать Одесский припортовый завод в июне этого года. Он отметил, что откладывать приватизацию предприятия дальше нельзя, потому что ситуация на рынке аммиака и карбамида не станет лучше, а запаса мощности у завода немного.

Согласно плану приватизации, 4 мая фонд планирует провести заседание конкурсной комиссии по определению начальной цены продажи и фиксированных условий проведения конкурса, а 5 мая рабочая группа Кабинета министров должна будет предоставить ФГИУ рекомендации по начальной цене пакета акций завода.

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Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.