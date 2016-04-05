Правительство России "уходит в подполье": засекретит решения по госдолгу и приватизации

Правительство РФ хочет получить право принимать отдельные решения без созыва заседаний, передает РБК.

Перечень вопросов, которые решаются только на заседаниях правительства, предложено урезать на четверть. В частности, предлагается перестать обсуждать на правительственных заседаниях планы государственных заимствований (объемы выпуска ценных бумаг), продажу федеральной ​государственной собственности, проекты оказания финансовой поддержки на суммы меньше 100 млн руб., а также вопросы заключения международных договоров РФ, подлежащих ратификации. Такие поправки в конституционный закон «О правительстве» в понедельник, 4 апреля, одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщили РБК три источника в комиссии.

Читайте такжеРоссияне назвали свои главные страхи: рост цен, бедность, кризис, обвал рубляЭти поправки могут выглядеть как чисто бюрократический ход, отмечают эксперты, но независимо от мотивации разработчиков общество будет знать меньше о решениях и соображениях властей — правительство становится все более закрытым. Сейчас, как минимум, публикуется повестка заседаний, стенограмма открытой части, и если часть вопросов будет выведена из-под формата заседаний, информации о них станет на порядок меньше.

Обсуждения законопроекта не было, он поступил на рассмотрение «в полностью согласованном виде», говорит один из участников заседания комиссии. Правовой департамент правительства рекомендовал одобрить проект на заседании комиссии по законопроектной деятельности, сказано в материалах к заседанию. Концепция документа не вызвала нареканий и у Государственно-правового управления президента, сказано в заключении на документ от аппарата правительства.