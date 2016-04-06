Порошенко пригласил японские компании к участию в приватизации

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в Японию провел ряд встреч с руководителями ведущих японских корпораций и предложил им участие в процессах приватизации в Украине, в частности в приватизации портов и объектов энергетики.

Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Порошенко пригласил японские компании принять участие в приватизации украинских портов и энергетики», - написал Цеголко.

Он также сообщил, что президент поблагодарил компанию Fujikura за активное инвестирование в украинскую экономику. «В свою очередь представители Fujikura призвали другие японские компании выходить на украинский рынок», - отметил пресс-секретарь президента.

Порошенко запросив японські компанії взяти участь в приватизації українських портів та енергетики pic.twitter.com/hs4UqXOCJ5 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 6 апреля 2016 г.

Ранее торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в социальной сети Facebook отмечала, что Украина и Япония имеют значительный потенциал для взаимной торговли. По ее данным, объем украинского экспорта в Японию составил всего 235 млн долл., в то время, как в 2013 году этот показатель был вдвое больше и составлял 456 млн долл. Объем импорта в 2015 году составлял 382 млн долл. Это почти втрое меньше показателя 2013 года, когда объем импорта составлял 978 млн долл.