Кабмин разрешил выставить на продажу два госпредприятия без объявления цены

13:38, 06 апреля 2016
Фондовый рынок
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Оба предприятия находятся в Хмельницкой области.

Фото УНИАН

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 30 марта, опубликованным сегодня на официальном сайте правительства, разрешил Фонду государственного имущества Украины выставить на продажу без объявления цены госпакеты из 95,85% акций "Славутского завода железобетонных изделий" и 25% акций "Деражнянского предприятия по племенному делу в животноводстве" (оба – Хмельницкая область).

В пояснительной записке к распоряжению указано, что данные предприятия более трех лет не проводят хозяйственную деятельность. При этом госпакеты их акций Фонд госимущества не смог продать на различных аукционах, в том числе по методу снижения цены на фондовой бирже.

Реализация этого распоряжения сможет закончить процесс приватизации предприятий и привлечь инвестиции в их развитие.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в марте планировал продать на фондовых биржах госпакеты акций 22 предприятий со скидкой 60% и 9 предприятий со скидкой 50%. В ведомстве сообщили, что данные предприятия не продаются уже много лет и в случае отсутствия спроса на них цена может быть еще снижена.

Фонд 29 марта продал на аукционе Украинской фондовой биржи по принципу снижения цены 9,64% акций Черноморского судостроительного завода (Николаев) его мажоритарному владельцу компании Smart Maritime Group, входящей в группу "Смарт-Холдинг", подконтрольной украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому, за 1,49 миллиона гривень, что в 8,4 раза ниже начальной стоимости этого пакета (12,45 миллиона гривень).

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