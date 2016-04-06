Кабмин предлагает Раде вдвое сократить список запрещенных к приватизации госпредприятий

Министерство экономического развития и торговли в разработанном им законопроекте предлагает Верховной Раде сократить вдвое список запрещенных к приватизации государственных предприятий - до 705 компаний. Об этом в ходе заседания правительства сообщила заместитель министра Юлия Ковалив.

"Мы предлагаем сократить наполовину список госпредприятий, которые находятся в списке (запрещенных к приватизации – УНИАН) – до 705", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в приватизационный процесс, включающий, в частности, отмену нормы об обязательной продаже на фондовых биржах 5-10% акций стратегических предприятий при проведении их приватизации.

Закон открывает путь для большой приватизации, которую Фонд госимущества планирует начать с Одесского припортового завода в июне этого года. После этого на продажу планируется выставить госпакеты акций ряда облэнерго и "Центрэнерго".