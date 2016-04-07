Поступления от малой приватизации в прошлом году выросли почти вдвое – Фонд госимущества

Поступления в государственный бюджет Украины от малой приватизации в 2015 году выросли на 93,6% по сравнению с 2014 годом и составили 45,5 миллиона гривень, говорится в отчете Фонда государственного имущества.

Также сообщается, что в 2015 году выросло количество проданных объектов – на 17%, до 109.

"Нам удалось запустить прозрачный процесс малой приватизации благодаря использованию новых технологий и подходов… Мы перевели всю малую приватизацию на электронные аукционы, подписав меморандум о сотрудничестве с наиболее клиентоориентированными товарными биржами. Также мы предлагаем на продажу на голландских аукционах неликвидные объекты, которые годами не могут найти инвестора на классических аукционах", – цитирует пресс-служба заместителя главы ФГИУ Андрея Гайдуцкого.

Также, по его словам, в первом квартале 2016 года фонд продал 35 объектов на общую сумму почти 20 миллионов гривень, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Мы надеемся, что малая приватизация таким образом также будет стимулировать развитие малого предпринимательства в регионах Украины", – добавил Гайдуцкий.

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Как сообщал УНИАН, в Фонде госимущества неоднократно сообщали, что электронные аукционы по продаже государственного имущества упростят доступ покупателей к объектам малой приватизации и позволят ведомству более эффективно продавать такие объекты. ФГИУ намерен все объекты малой приватизации перевести на электронные аукционы.

Фонд госимущества в конце октября 2015 года утвердил порядок продажи объектов малой приватизации в электронной форме на аукционах.

Согласно Закону "О приватизации небольших государственных предприятий", объектами малой приватизации являются: юридические лица, среднее количество работников на которых не превышает 100 человек, а объем валового дохода от реализации не больше 70 миллиона гривень; объекты незавершенного строительства, в том числе с земельными участками; объекты социально-культурного назначения.