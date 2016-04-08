Fitch подтвердило кредитный рейтинг "Метинвеста" Ахметова на дефолтном уровне

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг крупнейшего в Украине частного металлургического холдинга «Метинвест» на дефолтном уровне «RD» (Restricted Default). Как отмечается в сообщении агентства, бумаги холдинга рейтингуются на уровне «С» с рейтингом возвратности активов на уровне «RR6».

«Рейтинги были подтверждены в связи с ожидаемыми переговорами группы «Метинвест» с кредиторами по поводу реструктуризации долгов. Действующий план реструктуризации предполагает наложение моратория на долговые операции сроком до 27 мая текущего года, - говорится в сообщении. – И, хотя мы понимаем, что большинство параметров реструктуризации уже согласовано с кредиторами, нет уверенности в том, что соглашение будет окончательно финализировано вовремя».

Кроме того, в Fitch назвали негативными для рейтинга факторами общеполитическую напряженность в Украине, отсутствие возможностей выхода на рынки капитала, как для всей Украины, так и для собственно «Метинвеста», а также то, что значительная часть активов холдинга расположена на Донбассе, где не прекращаются боевые действия.

«В случае достижения окончательного компромисса с кредиторами по долговой операции, а также после пересмотра структуры капитала холдинга и публикации новых оценок по критериям рисковости, рейтинг «Метинвеста» будет пересмотрен, - говорится в сообщении Fitch. - В случае ухудшения ситуации мы предполагаем вероятность объявления банкротства или иных процедур по ликвидации».

Впервые о техническом дефолте «Метинвест» заявил в апреле 2015 года. При этом в конце июня того же года компания согласовала с инвесторами новые условия по своим облигациям со сроком погашения в 2015, 2017 и 2018 годах на общую сумму 1,153 млрд долл.

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Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

На фоне дефицита средств из-за неопределенной ситуации на мировых рынках стали, которая привела к снижению производства на предприятиях компании «Метинвест», в ноябре 2015 года группа приняла решение о сокращении рабочего дня на 20% с пропорциональным снижением заработных плат для административного персонала. При этом в 2016 году компания планирует сократить до 30% сотрудников административного аппарата.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).