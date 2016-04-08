Греция продает китайской компании крупнейший порт страны

Греция продает китайской компании Cosco крупнейший порт страны за 419 миллионов долларов, сообщает Газета.ru.

"Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, глава греческого агентства по приватизации Стергиос Питсиорлас и председатель совета директоров китайской компании Cosco Сюй Лижун подписали контракт о продаже крупнейшего порта страны Пирей за 419 ммиллионов долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заключение сделки прошло в греческом городе Афины.

Согласно условиям контракта китайская Cosco получила контроль над 51% порта Пирей, еще 16% компания получит через пять лет после того, как инвестирует в порт до 350 миллионов евро.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2015 года в рамках приватизации Греция решила продать 27 объектов, среди которых почтовая компания ELTA, порт Пирей в Афинах, порт Салоники, железнодорожная компания TrainOSE, компания по обслуживанию и эксплуатации подвижного состава ROSCO и другие объекты.