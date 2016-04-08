Фонд госимущества планирует в конце ноября выставить на продажу 78,3% акций "Центрэнерго"

23:08, 08 апреля 2016
Фондовый рынок
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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в конце ноября выставить на продажу 78,3% акций крупной энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

/ tsn.ua

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава фонда Игорь Билоус со ссылкой на график подготовки предприятия к продаже.

Также он сообщил, что фонд намерен провести инвентаризацию в энергокомпании в июне этого года. Формирование конкурсной комиссии по приватизации должно состояться в конце июля.

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Фонд госимущества намерен утвердить условия приватизации и стартовую цену госпакета акций «Центрэнерго» и объявить о его продаже в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» в октябре.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передало 78,3% акций «Центрэнерго» Фонду госимущества для последующей приватизации.

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ФГИУ в марте инициировал проведение общего собрания акционеров «Центрэнерго» до конца апреля этого года, на котором будут рассмотрены вопросы переизбрания членов правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии.

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