Фонд госимущества планирует в конце ноября выставить на продажу 78,3% акций "Центрэнерго"

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава фонда Игорь Билоус со ссылкой на график подготовки предприятия к продаже.

Также он сообщил, что фонд намерен провести инвентаризацию в энергокомпании в июне этого года. Формирование конкурсной комиссии по приватизации должно состояться в конце июля.

Читайте такжеСуд заблокировал конкурс по отбору руководителя "Центрэнерго"

Фонд госимущества намерен утвердить условия приватизации и стартовую цену госпакета акций «Центрэнерго» и объявить о его продаже в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» в октябре.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передало 78,3% акций «Центрэнерго» Фонду госимущества для последующей приватизации.

Читайте такжеКабмин предлагает Раде вдвое сократить список запрещенных к приватизации госпредприятий

ФГИУ в марте инициировал проведение общего собрания акционеров «Центрэнерго» до конца апреля этого года, на котором будут рассмотрены вопросы переизбрания членов правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии.