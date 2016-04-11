Украинские евробонды дорожают на фоне заявления Яценюка об отставке - Bloomberg

Украинские евробонды дорожают на фоне заявления премьер-министра Украины Арсения Яценюка о решении уйти в отставку и, как следствие, на фоне возможного завершения политического кризиса в Украине, сообщает Bloomberg.

По данным издания, наиболее показательными стали бумаги с погашением в 2019 году на 1,65 миллиарда долларов. Их доходность упала сразу на 26 базисных пунктов - до 9,7%. Это наибольшее падение показателя доходности украинских евробондов с момента прихода Яценюка в правительство в феврале 2014 года, подчеркивает агентство.

Как отмечают в издании, из-за политической напряженности Украина в последнее время демонстрировала одни из худших рыночных показателей среди развивающихся стран. Отставка правительства, подчеркивают в Bloomberg, была прогнозируемой. Однако финансисты ждут формирования нового Кабинета и представления программы его деятельности уже на этой неделе.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк принял решение подать в отставку. Соответствующее ходатайство уже передано в парламент. Как ожидается, Верховная Рада рассмотрит вопрос формирования нового правительства на основе новой парламентской коалиции уже во вторник, 12 апреля.