"Газпром" потерял статус самой дорогой компании России

«Роснефть» в понедельник впервые обогнала «Газпром» по рыночной капитализации, свидетельствуют данные Московской биржи. Капитализация «Роснефти» к 13:40 составляла 3,468 трлн руб., «Газпрома» — 3,450 трлн руб., передает РБК.

Стоимость глобальных депозитарных расписок «Роснефти» на Лондонской бирже в понедельник выросла на 5,3%, до $4,93 за бумагу, что соответствует капитализации компании почти в $52,3 млрд. Стоимость ADR «Газпрома» к 15:40 в Лондоне выросла на 0,8%, до $4,33 за расписку, капитализация концерна составила $51,2 млрд. На закрытие торгов в пятницу капитализация «Газпрома» на Лондонской бирже составила почти $50,9 млрд, «Роснефти» — $49,6 млрд.

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Рублевая цена акций «Роснефти» в понедельник обновила исторический максимум (предыдущий был зафиксирован 22 марта). К 13:42 акции крупнейшей в России нефтяной компании на Московской бирже подорожали по сравнению с открытием на 3,3%, до 327,05 руб. за штуку, «Газпрома» — на 0,1%, до 145,8 руб. Рост индекса ММВБ на тот момент составлял около 1%.