Украинская биржа исключила из листинга акции "Райффайзен Банка Аваль"

Украинская биржа провела делистинг акций одного из крупнейших в стране банков по объему активов «Райффайзен Банка Аваль» по заявлению эмитента. Об этом сообщается на сайте биржи.

«12 апреля 2016 года акции простые именные АО " Райффайзен Банка Аваль " исключены из 2 уровня листинга Биржевого реестра и переведены в биржевой список, в категорию внелистинговых бумаг», - отметили в бирже.

Как сообщал УНИАН, «Райффайзен Банк Аваль» по итогам 2015 года получил чистый убыток на уровне 1,443 млрд грн, что в 2,6 раза ниже убытка по итогам предыдущего года на уровне 3,806 млрд грн.

В январе из-за вступления в силу более жестких требований к листингу Украинская биржа провела делистинг акций «Азовстали», «Мариупольского металлургического комбината им. Ильича», «Северного горно-обогатительного комбината» и «Укртелекома». В марте биржа провела делистинг Авдеевского коксохимического завода.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших банков по объему активов. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ» (Австрия).