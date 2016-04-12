Goldman Sachs выплатит $5 миллиардов за сделки, вызвавшие кризис 2008 года





Американский банк Goldman Sachs согласился выплатить $5,06 млрд в рамках урегулирования дела о сделках с ипотечными облигациями, которые привели к финансовому кризису 2008 года, сообщило Министерство юстиции США, передает РБК. Часть этой суммы — $1,8 млрд — Goldman Sachs направит на поддержку пострадавших заемщиков, отмечается в сообщении.

Тем самым текущий штраф стал четвертым по величине для американских банков с начала мирового кризиса 2008 года — после Bank of America, JP Morgan Chase и Citigroup.

Мировое соглашение оставляет за властями США право возбуждать уголовные дела в отношении Goldman Sachs и не освобождает представителей банка от возможной уголовной или административной ответственности, подчеркивается в заявлении ведомства. В рамках урегулирования банк согласился в полной мере сотрудничать с властями при проведении любых расследований по событиям, на которые распространяется соглашение.

В рамках сделки Goldman Sachs согласился признать вину в том, что вводил в заблуждение потенциальных инвесторов в ипотечные ценные бумаги в период между 2005 и 2007 годами. Как отмечает Минюст США, банк уверял их, что облигации были обеспечены качественными ипотечными кредитами, зная при этом, что в действительности эти кредиты не будут уплачены. В результате этого инвесторы в такие облигации понесли миллиардные убытки.

Соглашение с Goldman Sachs подтвердило решительность управления Минюста США по административным делам в привлечении к ответственности «тех, чьи противоправные действия привели к финансовому кризису 2008 года», заявил заместитель помощника генпрокурора и глава административного подразделения Минюста США Бенджамин Майзер.

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Ранее соглашения по сделкам с ипотечными бумагами, которые спровоцировали кризис 2008 года, заключили другие банки. Например, JP Morgan Chase в рамках аналогичного соглашения с американскими судебными властями в 2013 году заплатил $13 млрд, Bank of America годом позже — $16,7 млрд. Соглашение с BofA оказалось самым крупным в истории американских банков. В июле 2014 года, за месяц до штрафа BofA, на соглашение пошел банк Citigroup, уплатив $7 млрд за торговлю «токсичными» (некачественными) ипотечными деривативами.

Всего, согласно подсчетам The Wall Street Journal, американские банки по состоянию на начало марта выплатили $110 млрд за свою роль в создании ипотечного пузыря, который в итоге спровоцировал мировой финансовый кризис 2008 года.