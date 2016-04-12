В России суд заблокировал крупнейшую приватизационную сделку 2015 года

Арбитражный суд Московской области заблокировал приватизацию компании «Алмазный мир» — дочки «Алроса», сообщает «Коммерсант». Приватизационная сделка являлась крупнейшей в 2015 году, стартовая стоимость лота составляла 740 млн руб (11 млн долл).

На аукцион по приватизации «Алмазного мира», назначенный на 30 декабря 2015 г., было подано четыре заявки и перечислены задатки, что должно было обеспечить хорошие шансы на повышение цены в ходе торгов, отмечается в жалобе. Однако судья Агальцева вынесла решение запретить аукцион, удовлетворив 28 декабря ходатайство акционера компании Ивана Вятченкова о принятии обеспечительных мер. Решение было принято в связи с не имеющим отношения к торгам спором истца с другим акционером — Алексеем Шинкаруком, утверждает издание.

Зампред суда области Андрей Соловьев, признал жалобу Российского аукционного дома (РАД) на действия судьи Агальцевой обоснованной, пишет «Коммерсант». В обращении подчеркивается, что, несмотря на отмену обеспечительных мер апелляционной инстанцией, которая признала решение судьи Агальцевой неправомерным, повторные торги по приватизации «Алмазного мира» были сорваны, т. к. судебные приставы отказались прекратить исполнительное производство по блокированию сделки.

Читайте такжеВласти России назвали госпредприятия, которые продадут в первую очередь

Руководство Арбитражного суда Московской области направило в квалификационную коллегию судей Подмосковья «представление о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности». В соответствии с законом «О статусе судей», коллегия может вынести судье замечание или предупреждение, а в исключительных случаях, к которым могут отнести нанесенный, по мнению РАД, ущерб государству, — досрочно прекратить ее полномочия.