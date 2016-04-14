ФГИ рассчитывает в конце июля закрыть сделку по продаже Одесского припортового завода

Фонд государственного имущества рассчитывает в конце июля 2016 года закрыть сделку по продаже одного из крупнейших в Украине химических предприятий - Одесского припортового завода, конкурс по продаже которого будет объявлен в конце мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на энергетической конференции, организованной Киевским институтом энергетических исследований, заявил глава Фонда госимущества Игорь Билоус.

«Предприятие на 99% готово к приватизации. Идут переговоры с инвесторами, - сказал он. - В конце мая оглашаем конкурс, в конце июня — аукцион, и в конце июля должны закрыть соглашение, если не будет каких-либо форс-мажоров в Украине».

Как сообщал УНИАН, согласно плану приватизации, 4 мая фонд планирует заседание конкурсной комиссии по определению начальной цены продажи Одесского припортового завода и фиксированных условий проведения конкурса, а 5 мая рабочая группа Кабинета министров должна будет предоставить ФГИУ рекомендации по начальной цене пакета акций завода.

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Одесский припортовый завод (Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Государству принадлежит 99,6% акций завода.