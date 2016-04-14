Украина должна провести прозрачную приватизацию – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна провести прозрачную приватизацию для улучшения корпоративного управления предприятиями.

Об этом он сказал, выступая в парламенте.

"Приватизацию мы должны провести взвешенно и поэтапно. Мы должны провести ее грамотно, подготовив объекты таким образом, чтобы продать их наиболее выгодно. Самое главное - приватизация должна быть прозрачной", - сказал Гройсман.

Он отметил, что неэффективное корпоративное управление государственными предприятиями - одна из самых больших коррупционных дыр в стране.

"Чего боятся те, кто против приватизации: распродадим последнее за бесценок, придут опять олигархи, а деньги проедим. Этот риск мы должны учитывать и минимизировать, но не проводить приватизацию мы не можем", - добавил премьер.

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Как сообщал УНИАН, глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус отмечал, что переформатирование Кабинета министров после подачи в отставку Арсения Яценюка не повлияет на приватизационный процесс.