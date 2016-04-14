Фонд госимущества хочет перенести приватизацию облэнерго с лета на осень-зиму

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) готовит приказы о переносе даты аукционов по приватизации 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго», 65% «Харьковоблэнерго», 50,9% «Тернопольоблэнерго», 60,2% «Запорожьеоблэнерго» и 46% «Черкассыоблэнерго» на октябрь-декабрь с июня-июля 2016 года.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ведомства Игорь Билоус.

«В фонде уже начали готовить необходимые приказы о переносе сроков приватизации этих объектов на конец года – октябрь-декабрь. Такое предложение внес наш советник Deloitte … Его поддерживают члены рабочей группы по вопросам приватизации при Кабинете министров (в том числе представители Европейского банка реконструкции и развития, Агентства США по международному развитию, Международной финансовой корпорации, Международного валютного фонда)», - написал он.

Билоус отметил, что для привлечения инвесторов советник по приватизации проведет в июне энергетическую конференцию.

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Как сообщал УНИАН, Deloitte рекомендовал Фонду госимущества перенести приватизацию облэнерго с лета на осень 2016 года.

Билоус также отметил, что советник рекомендовал продавать облэнегро по парам от менее проблемных до самых проблемных: «Тернопольоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго», «Николаевоблэнерго» и «Харьковоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго».