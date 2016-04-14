АМКУ оштрафовал фармфирму "Дарница" за покупку доли Борщаговского химфармзавода без его разрешения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал фармацевтическую фирму "Дарница" на 20,4 тысячи гривень за покупку блокирующего пакета акций Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ) без его разрешения, сообщила пресс-служба АМКУ.

"Оштрафовано ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (г. Киев) на 20,4 тысячи гривень за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде приобретения акций ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (г. Киев), что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества, без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины, наличие которого необходимо", - говорится в сообщении.

Между тем, в конце декабря 2015 года АМКУ дал разрешение фармфирме "Дарница" приобрести блокирующий пакет акций Борщаговского химико-фармацевтического завода (свыше 25%), что предоставило бы ее владельцам возможность накладывать вето на решения совета директоров фармпроизводителя. Более того, спустя месяц на сайте АМКУ появилось сообщение о разрешении на покупку "Дарницей" контрольного пакета акций БХФЗ. В то же время в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что "Дарница" уже начала процесс приобретения контрольного пакета БХФЗ.

Однако Борщаговский химфармзавод опроверг эту информацию, разместив на своем официальном сайте заявление, в котором сообщил, что никаких переговоров с компанией "Дарница" на данный момент он не ведет. При этом пресс-служба БХФЗ добавила, что ведется работа по выяснению обстоятельств, при которых АМКУ выдал "Дарнице" соответствующие разрешения.

Кроме того, Борщаговский химфармзавод сообщил о своем намерении привлечь ведущую международную аудиторскую фирму и международную юридическую фирму для получения рекомендаций по обеспечению безопасности завода от возможных недружественных действий со стороны "Дарницы".

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Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года фондовая компания "Куб" в интересах фармацевтической фирмы "Дарница" приобрела 29,95% Борщаговского химико-фармацевтического завода за 171,8 миллиона гривень.

Председателем Наблюдательного совета ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" является Владимир Загорий, а должность генерального директора до избрания народным депутатом от пропрезидентской партии "БПП" занимал его сын - Глеб Загорий.

В средине 2015 года ряд общественных организаций, в частности "Пациенты Украины" и "Центр противодействия коррупции", обвинили собственника "Дарницы" и депутата Загория в создании в Министерстве здравоохранения монополии на допуск лекарств в Украину.

Дело в том, что летом прошло года руководителем Государственного экспертного центра, дающего разрешения на допуск лекарств на украинский рынок, был назначен Иван Бавыкин, который до этого работал помощником Загория.

Заместителем министра здравоохранения работает Александра Павленко, которая в качестве адвоката защищала интересы фармзавода "Дарница" в судах.

По данным СМИ, депутат Глеб Загорий также фигурирует в одном уголовном деле с Виктором Зубрицким, экс-менеджером "112 канала", которого называют одним из главных координаторов "титушек" во время Революции достоинства в Украине.