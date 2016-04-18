Биржи Китая открылись обвалом на фоне неудачи переговоров в Дохе

Торги на китайских фондовых биржах в понедельник открылись падением основных индексов на фоне неудачи переговоров в Дохе по заморозке добычи нефти, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index после открытия торгов потерял 1,35%, составив 3036,60 пункта, шэньчженьский Shenzhen Compoxite Index снизился на 1,49% - до 1949,18 пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нефтедобывающие страны по итогам встречи в Дохе в воскресенье не смогли прийти к соглашению относительно заморозки уровня добычи нефти.

Как рассказали участники встречи, ряд стран ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, неожиданно стали настаивать на участии в соглашении более широкого круга участников, по крайней мере, всех членов ОПЕК.

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Среди последних Иран, который заявил о готовности замораживать добычу только после выхода на досанкционный объем в 4 миллиона баррелей в сутки и счел нецелесообразным участвовать во встрече в Дохе.