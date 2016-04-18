Рубль и российские индексы рухнули на фоне провала переговоров в Дохе

На торгах в понедельник, 18 апреля, российский рубль теряет позиции вслед за ценами на нефть на фоне провала переговоров в Дохе по поводу заморозки добычи топлива.

По данным Московской биржи, курс доллара вырос на 1,7 руб. и составил 68,15 руб.

Курс евро поднялся на 2,004 руб. - до 76,95 руб.

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Индекс ММВБ упал на 1,13% и составил 1886,25 пункта.

Индекс РТС снизился на 3,57%, до 872,80 пункта.

Как сообщал УНИАН, в первые минуты торгов на Лондонской бирже ICЕ в понедельник, 18 апреля, цена на нефть марки Brent резко упала до отметки $40,16 за баррель (на 6%). Это произошло после того, как участникам переговоров в Дохе не удалось договориться о заморозке добычи. Однако дальнейшего падения не произошло - далее нефть торговалась у отметки $40,71 за барр.

Страны-экспортеры нефти на встрече министров энергетики в столице Катара Дохе 17 апреля не смогли договориться о заморозке ее добычи. Следующая встреча стран ОПЕК и не входящих в организацию государств может состояться в июне.