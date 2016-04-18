Эксперты пессимистичны: прогнозируют доходы от приватизации в 5 раз меньше, чем заложено в бюджете

Доходы от приватизации в Украине в текущем году могут составить 3,375 млрд грн, что почти в 5 раз меньше показателя, заложенного в бюджет на текущий год, при объеме прямых иностранных инвестиций в 2,9 млрд долл., что почти вдвое меньше ожиданий правительства.

Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе, сформированном по результатам опроса экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины.

При этом прогнозы на 2017 год и 2018 год еще пессимистичнее. По мнению экспертов, доходы бюджета от приватизации в следующие два года составят порядка 1,2-1,5 млрд грн в год. При этом объем прямых иностранных инвестиций в 2017 году ожидается на уровне 3,5 млрд долл., а в 2018 году - на уровне 4 млрд долл.

Ранее эксперты подчеркивали, что ключевыми факторами, негативно влияющими на экономическую динамику, в 2016 году станут замедление восстановления мировой экономики, дефицит внешнего финансирования, эскалация конфликта на востоке страны, низкая скорость реформ, а также сворачивание инвестиционных программ из-за макроэкономической неопределенности. При этом эти же факторы, как отмечается в прогнозе, будут актуальны и для 2017 и 2018 годов.

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Как сообщал УНИАН, правительство в 2016 году рассчитывает привлечь порядка 5 млрд долл. инвестиций, а также получить 17 млрд грн доходов от масштабной приватизации. Ключевым объектом продаж в первом полугодии 2016 года должен стать Одесский припортовый завод.