Россия из-за санкций и отказов банков решила отложить размещение евробондов - Bloomberg

Россия отложит возвращение на международный рынок заимствований, запланированное на этот год, сообщил Bloomberg, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников. Как уточняет агентство, решение не размещать евробонды принимается на фоне продолжающихся санкции США и Евросоюза, а также сведений о давлении на крупные банки, которых просят отказаться от размещения бондов.

По словам источников Bloomberg, планирующееся привлечение $3 млрд покрыло бы десятую частью дефицита бюджета в этом году. Саму по себе неудачную попытку они назвали «символическим проигрышем» Минфина. Ведомство надеялось, что признаки готовности некоторых европейских стран ослабить санкции и растущий интерес инвесторов к российскому долгу могут дать возможность разместить большее количество облигаций, сказал один из собеседников Bloomberg.

Cобеседники издания заявили, что в последние месяцы российские власти рассматривали множество способов, которые позволили бы обойти ограничения США и ЕС, включая размещение в швейцарских франках и иенах. Тем не менее, отметили чиновники, Москва не смогла найти достаточное число банков и инвесторов, которые выразили бы желание участвовать в размещении в условиях опасений из-за санкций.

На прошлой неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов признал, что у России возникли трудности с размещением. «Да, сейчас действительно строятся козни этому выпуску, многие банки отказываются. Тем не менее, окно таких возможностей мы для себя не закрываем, в этом направлении работаем», – говорил министр. При этом он отметил, что Россия хотела просто «прощупать рынок, поучаствовать на этом рынке, чтобы инвесторы видели наше там присутствие», передает РБК.

Bloomberg в конце марта писал, что Россия может перенести продажу евробондов на более поздний срок в связи с тем, что не может найти организатора размещения. Один из источников сообщил, что предложения были отправлены около 20 банкам. По словам другого собеседника, интерес к нему возник только у двух западных банков.

В начале апреля Reuters со ссылкой на источники на банковском рынке писал, что западные банки могут отказаться от размещения российских евробондов из-за клиринговых центров — посредников в сделке. Агентство уточняло, что Euroclear и Clearstream не хотят вступать в конфликт с американскими и европейскими регуляторами.

В последний раз Россия занимала на международных рынках в сентябре 2013 года, когда продала бумаги на $6 млрд с погашением в 2019, 2023 и 2043 годах.