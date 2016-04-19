Таджикистан передумал продавать крупную золотодобывающую компанию "Тиллои точик"

Таджикистан отказался от приватизации золотодобывающей госкомпании "Тиллои точик" - второго по объемам производителя страны, не разглядев выгоды в продаже до наращивания выпуска на предприятии, передает Reuters.

Об отказе от приватизации сообщил Госкомитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана. Источник Reuters в Министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана назвал причиной отказа отсутствие целесообразности.

Читайте такжеПрезидент Таджикистана порекомендовал гражданам запасаться водой и продуктами"Сейчас нет целесообразности продажи предприятия. Это невыгодно. Правительство в настоящее время реализует программу по увеличению добычи золота на этом предприятии", - сказал источник.

Тем временем, индикативные цены на золото в первом квартале этого года показали сильнейшее ралли, в результате чего подскочила рыночная стоимость добывающих компаний. Так, лондонский индекс золотодобывающих компаний взлетел на 77,8 процента с январского минимума до 1.481,77 пункта.

На долю "Тиллои точик", которая поставляет все добываемое золото в госхранилище, приходится порядка 17 процентов объема добычи золота в Таджикистане. Проект уступает только совместному таджикско-китайскому предприятию Зарафшон, расположенному на севере страны, с долей порядка 65 процентов.

Госкомитет по инвестициям и управлению имуществом сообщил во вторник, что "Тиллои точик" исключена из программы приватизации на 2014-2016 годы, утвержденной в декабре 2013 года.

Артели "Тиллои точик", открытые в прошлом веке, расположены в Ховалингском районе Хатлонской области в 300 километрах восточнее Душанбе.

На базе прииска работало таджикско-канадское совместное предприятие Дарваз, но в 2000 году иностранный инвестор отказался от дальнейшего сотрудничества, после чего добыча золота упала в 5-10 раз.

В 2006 году правительство Таджикистана приобрело 100 процентов акций предприятий, ежегодная добыча золота в среднем доведена до 0,5 тонны.