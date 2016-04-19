ФГИ к концу апреля закончит подготовку Одесского припортового завода к приватизации

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) намерен к концу апреля этого года закончить подготовку одного из крупнейших производителей химической продукции в стране Одесского припортового завода (ОПЗ) к приватизации, написал на своей странице в Facebook глава фонда Игорь Билоус.

«Фонд заканчивает подготовку ОПЗ к приватизации … Мы разработали инвестиционные условия, а ориентировочно 22 апреля утвердим оценку. На 25-26 апреля запланировано заседание рабочей группы, которая подготовит для Кабинета министров рекомендации по стартовой цене и условиям. В конце апреля ФГИУ отправит на рассмотрение в Министерство экономического развития и торговли, Министерство финансов и Министерство юстиции проект распоряжения Кабмина об утверждении условий приватизации ОПЗ», - написал он.

Также Билоус отметил, что скорость процесса приватизации предприятия будет зависеть от нового правительства.

«Если Кабмин быстро рассмотрит и утвердит проект, ФГИУ, как и было запланировано, сможет объявить продажу ОПЗ в конце мая и провести аукцион в конце июня», - добавил глава фонда.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества рассчитывает в конце июля 2016 года закрыть сделку по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода.

Одесский припортовый завод (Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.